'Köprüler salı gününden itibaren ücretsiz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan salı gününden itibaren İstanbul'da köprü geçişlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Suriye Hama'da yüzlerce kişinin öldürüldüğü katliamı da hatırlatan Erdoğan, "Suriye için artık söz bitmiştir. Bu alçakça katliamlar, bu soykırım girişimleri, bu insanlık dışı vahşet, artık gitmekte olan bir rejimin ayak seslerinden başka bir şey değildir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsmet Paşa Stadyumu'nda düzenlenen AKP Kocaeli 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un yaşadığı trafik sorununa ve Suriye Hama'da yaklaşık 270 kişinin öldürüldüğü katliama değindi. Erdoğan, "İstanbul'a buradan bir haber, müjde vereyim. Salı günü itibariyle köprülerden geçişi ücretsiz yapıyoruz. 'En azından ücret ödemede vesaire bekleme olmasın' dedik ve ücretsiz yapmaya karar verdik. Bu çalışmalar bitene kadar ücretsiz olarak köprüler çalışacak" dedi. Suriye'de yaklaşık 270 kişinin öldürüldüğü katliam da değinan Erdoğan, "Zalim Esed rejiminin gözü dönmüş katilleri, Hama'da, Tireyme beldesine ağır silahlarla saldırdılar. Aldığımız haberlere göre, çoğu kadın, çocuk olmak üzere, 270 civarında masum insan bu insanlık dışı saldırıda hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

Erdoğan'nın , AKP Kocaeli İl Kongresi'nde şöyle konuştu: Birilerinin bundan rahatsız olduğunu, sıkıntı yaşandığının doğru olduğunu ifade eden Erdoğan, ama dünyanın her yerinde buna benzer şeyler olduğunun bilinmesini isteyerek, meşakkatin insan için olduğunu vurguladı.

"Taktik hatalar da olabilir. İnşallah 3 ay buna katlanacağız, 3 ay sonra huzura. Ama 2 yıl sonra 3. Köprü'yü bitireceğiz. Bir taraftan önümüzdeki yıl Marmaray, 29 Ekim'de açılıyor. 2014 yılında inşallah tüp geçiti açıyoruz. Bütün bunları bu iktidar yapıyor. Ama ne yaygaradır, ne yaygara... Şimdi buradan İstanbul'a buradan bir haber, müjde vereyim. O da şu; Salı günü itibariyle köprülerden geçişi ücretsiz yapıyoruz. İnşallah 'En azından ücret ödemede vesaire bekleme olmasın' dedik ve ücretsiz yapmaya karar verdik. Bu çalışmalar bitene kadar ücretsiz olarak köprüler çalışacak. Bunu da bir yöntem olarak, oturduk bakanımla konuştuk ve adımı attık, hayırlı olsun."

'Suriye için artık söz bitmiştir'

Suriyeli, Hamalı kardeşlerinin boğazları kesilerek, idam edilerek, camide toplu halde infaz edilerek katledildiklerini duyduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Suriye için artık söz bitmiştir. Bu alçakça katliamlar, bu soykırım girişimleri, bu insanlık dışı vahşet, artık gitmekte olan bir rejimin ayak seslerinden başka bir şey değildir. Biz bu sahnenin benzerini Irak'ta, Saddam rejiminde gördük. Biz bu sahnenin benzerini, Libya'da, Kaddafi rejiminde gördük. Biz bu sahnenin benzerini, Mısır'da, Mübarek rejiminde gördük. Kendi hırsı, kendi koltuğu, kendi ikbali ve istikbali için, halkına silah çevirenler, halkına helikopterlerden bomba yağdıranlar sadece ve sadece kendi sonlarını hazırlarlar. Bütün diktatörler korkaktır. Bütün diktatörler zalimdir. Bütün diktatörler, ülkelerinin düşmanlarından değil, kendi halklarından çekinirler.”

Suriye'deki dikta rejiminin, on yıllar boyunca, işgal altındaki toprakları için tek bir mermi atamadığını, kendi hava sahasındaki, kendi toprağındaki, kendi karasularındaki silahlı askeri araçlara tek mermi sıkma cesaretini gösteremediğini ifade eden Erdoğan, “Bunlar, ancak ve ancak, uluslararası sularda, silahsız uçan uçaklara saldırabilirler. Er ya da geç, bu eli kanlı zalimler gidecek ve Suriye halkı eninde sonunda bunlardan hesap soracaktır” dedi.

'Yavru Esad aynı yolda yürüyor'

Başbakan Erdoğan, 1982 yılında Suriye'nin Hama kentinde çok ağır, insanlığa kara bir leke olarak geçecek bir katliam yürütüldüğünü ve 40 binden fazla masum sivilin toplu olarak hunharca öldürüldüğünü anlatarak, “Baba Esad yaptı bunu, şimdi de yavru Esad aynı yolda yürüyor” dedi.

Erdoğan, o gün dünyanın sesinin çıkmadığını, evrensel insan hakkı diyenlerden, insani değerler diyenlerden, Avrupa değerleri diyenlerden ses çıkmadığını belirtti.

Suriye'nin yanı başında, Lübnan'da, Sabra Şatilla kamplarında Filistinliler katledilirken, İsrail'de Filistinliler soykırıma tabi tutulurken, aynı anda, Suriye'de de, baba Esad rejimi tarafından Suriye halkının bir bölümünün sistemli bir soykırıma tabi tutulduğunu kaydeden Erdoğan, 1982'de Türkiye'nin de bu katliama ses çıkarmadığını, o gün sesini gerektiği gibi yükseltmediğini, gereken tepkiyi göstermediğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, içine kapanan, içine kapatılan Türkiye'nin en insani tepkiyi dahi veremediğini belirterek, “Türkiye, on yıllar boyunca, Kerkük başta olmak üzere Kuzey Irak'ta kendi soydaşlarına karşı uygulanan soykırımlara dahi gerektiği şekilde tepkisini göstermedi. Ama bugün öyle bir Türkiye yok. Bugün, bölgesine, komşularına sırtını dönen, kardeşlerinin acısına sırtını dönen, sağır-dilsiz bir Türkiye yok. Suriye'de, bu kukla diktatöre, bu taşeron rejime karşı, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi mücadelesinde Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam eden bir AK Parti iktidarıyla Türkiye var” diye konuştu.

'Suriyeliler'e kucak açmaya devam edeceğiz'

Türkiye'nin evini, barkını, toprağını, akrabalarını, kardeşlerini terk eden Suriyeliler'e kucak açmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şu anda 40 bini aşkın Suriyelinin misafirleri olduğunu, kapılarının açık olduğunu, ne kadar gelirse almaya devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğan, “Hama katliamının, diğer şehirlerdeki katliamın, 1982 ve sonrasında olduğu gibi unutulmasına, üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dünya kamuoyunun, küresel vicdanının dikkatini Suriye'ye yöneltmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.