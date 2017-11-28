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Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesindeki kontrolden çıkıp köprüden uçan otomobilin sürücüsü Hasan Çıray (58), hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü

28 Kasım 2017 14:30

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesindeki kontrolden çıkıp köprüden uçan otomobilin sürücüsü Hasan Çıray (58), hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü.
Kaza, dün saat 14.00\'te, Aydın- İzmir karayolu üzeri Alangüllü Mahallesi yakınlarındaki köprüde meydana geldi. Muayeneye gittiği hastaneden dönen evli ve 2 çocuk babası Hasan Çıray, 52 ER 905 plakalı otomobille yolda ilerlerken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, köprüden uçtu. Kazayı görenler jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ters düşüp hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Çıray\'ı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Çıray, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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