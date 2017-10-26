Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp köprüden uçan otomobildeki 2 kişi öldü.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymapaşa İlçesi\'ne bağlı İnecik Köyü yakınlarında meydana geldi. 38 yaşındaki Ümit Şanlı yönetimindeki 06 P 7114 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp köprülü kavşaktan uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ümit Şanlı ile yanındaki henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın öldü.

Ümit Şanlı ile kadının cesetleri, yapılan incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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