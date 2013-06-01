Köprü'den geçenlere Beşiktaş'ta müdahale

Taksim'de Gezi Parkı protestocularına dün sabah saatlerinde başlayan polis müdahalesi 24 saati aştı. Boğaziçi Köprüsü'nden geçerek, Taksim'e doğru ilerleyen bir grup, Beşiktaş'ta polis müdahalesiyle karşılaştı.



Taksim Meydanı ve çevresinde çıkan olayları protesto eden bir grup D-100 Karayolu Acıbadem Mevkiinden yürüyüşe geçti. Yürüyüş nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapandı. Grup Bogaziçi Köprüsü'ne geldi. Köprü üzerinde bekleyen grup bir süre sonra tekrar yürüyüşe geçti. Gruba CHP milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi. Tanal, "Vatandaş haklı olarak yürüyor. Meydanlara biber gazı sıkan hükümete tepkilerini dile getiriyorlar" diye konuştu.

Kadıköy'den Taksim'e yürüyen gruba polis Beşiktaş 'ta müdahale etti. Gaz bombası ve tazyikli su sıkılarak yapılan müdahale sonrası gruptakiler kaçmaya başladı.