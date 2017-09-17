Köprüden dereye uçan araçtan yara almadan çıktılar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, köprüden dereye uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde eski Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Serkan S. yönetimindeki 78 SK 978 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp demir korkulukları parçalayarak Karaçomak Deresi\'ne uçtu. Suyun içerisinde ters dönen aracı görenler, polis ve 112 Acil\'e ihbarda bulundu. Araçta bulunan sürücü Serkan S. ile isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuğu kazayı yara almadan atlattı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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