Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi Rambo Okan çıktı!

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağının iplerinin bir kişi tarafından kesildiğini tespit eden Emniyet'in başlattığı çalışmada bu kişinin 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler olduğu tespit edildi.



Spor Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Saat 11.20 sıralarında Trabzonspor bayrağının iplerinin bir kişinin kesmeye çalışmasına ait görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi olan 'Rambo Okan' lakaplı, Okan Güler aynı gün Küçükçekmece ilçesinde yapılan çalışma sonucu yakalandı.



Yakalanan şüpheli köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti. Gözaltına alınan 'Rambo' lakaplı Okan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Okan Güler'in köprüde Trabzonspor bayrağını bıçakla kestiği anları kayda aldığı ortaya çıktı.