Köprüdeki çalışma trafiği felç etti (2)

Özgür EREN - Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu yakası Edirne İstikametine kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. FSM köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne yönelmesi üzerine de bu köprüde de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre ise kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 49 seviyelerinde.

Bir sürücü, \"Biz üç buçuk saattir yoldayız. Her gün bu çile nedir. Ne zaman bitecek bu çile? Biz her gün ne yapacağız. Biz yeni yolu kullanarak buraya geldik. Yeni köprüyü kullansak o da çok pahalı. Yeni köprüyü geçmek için 60 TL para veriyoruz. 60 TL de yakıyoruz 120 TL\" diye konuştu.

Başka bir sürücü ise, \"Yolcuları 06.10 da aldım. Hala yoldayız. 10 dakika daha geç kalsam hiç çıkamayız buradan\" dedi.

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