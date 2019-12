-KÖPRÜDE MARATON COŞKUSU İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu kapsamında yapılan Halk Koşusu, büyük bir katılımla gerçekleşti. Her yıl binlerce kişinin katıldığı, bu yıl da 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen organizasyonda, beklenen rakama yakın sayıya ulaşıldığı gözlemlendi. Son günlerde yağışlı hava kütlesinin etkisi altında kalan İstanbul'da bugün kendini gösteren güneş, vatandaşları da maratona çekti. Altunizade köprüsünün gerisinde saat 09.30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun verdiği startla başlayan 8 kilometrelik Halk Koşusu'nda katılımcılar, Boğaziçi Köprüsü'nü geçtikten sonra, Beşiktaş'a inip sahil yolunu izleyerek koşuyu FİYAPI İnönü Stadı'nın yanındaki bitiş noktasında tamamladı. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar da Halk Koşusu'nun startında yer alıp köprüyü yürüyerek geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, start öncesi yaptığı açıklamada bu yılki temanın ''İstanbul koşuyor'' olduğunu belirterek, ''İstanbul her alanda koşuyor. Dünya İstanbul'u takip ediyor. İstanbul sağlıklı bir yaşam, barış, hoşgörü için koşuyor'' ifadelerini kullandı. Avrasya Maratonu'nun New York ve Berlin maratonlarıyla yarışmasını arzuladıklarını kaydeden Topbaş, ''Bu, kıtalararası dünyada tek maraton. Tarihin izlerini taşıyan alanlarda yapılıyor ve tarihi yarım adada tamamlanıyor. Sizler bu maratona katılarak hayat veriyorsunuz'' şeklinde konuştu. Topbaş, bugün 100 bin hedefiyle hareket edilen maratonun daha da büyüyeceğini, ileride 200 binlerden bahsedileceğinin de altını çizdi. Vali Mutlu ise vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, ''Bu güzel maratona sahip çıktığınız için 100 bini bulan katılımla destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz'' dedi. -KÖPRÜ BEŞİK GİBİ SALLANDI- Büyük bir katılımla gerçekleşen Halk Koşusu'nda, Boğaziçi Köprüsü adeta beşik gibi sallandı. Köprü üzerini boydan boya kaplayan kalabalığın hareketi köprüyü bir beşik gibi salladı. Bazı vatandaşlar, köprünün sallanmasından tedirgin olurken, o anı kendilerinden uzakta bulunan aile ve yakınlarına anlattıkları görüldü. Köprünün yaşanan yoğunluk nedeniyle normal esneme payı oranında sallandığı, bunun herhangi bir tedirginliğe neden olacak bir durum olmadığı öğrenildi. -BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ EĞLENCELERİ- 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı bir pazar günü geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Yaya geçişine kapalı olan Boğaziçi Köprüsü'nde renkli görüntüler oluşturan vatandaşlar, köprüden boğaz manzarasını izleyip bol bol fotoğraf çektirdi. 7'den 77'ye katılımla gerçekleşen koşuda, çok sayıda turist de yer alırken, il dışından da yüksek oranda katılım olduğu görüldü. -36. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI- Esra Kınık ismindeki bir vatandaş 36. yaş gününü Boğaziçi Köprüsü'nde pasta keserek kutladı. Ailesi ve yakınlarıyla koşuya katılan Kınık için yapılan kutlama ilgiyle izlendi. -EVLİLİK TEKLİFİ- Şaban Demirbaş isimli bir vatandaş ise kız arkadaşına yapmayı düşündüğü evlilik teklifini, hazırladığı bir dövizle medya aracılığıyla duyurmaya çalıştı. Amacına ulaşan, koşuyu takip eden basın mensuplarının ilgi odağı olan Demirbaş, ''Rezzan benimle evlenir misin?'' yazılı döviz taşıdı. -KÖPRÜDE KİTAP OKUDULAR- ''Düşün Taşın'' platformu, her yıl olduğu gibi yine Boğaziçi Köprüsü'nde kitap okuyarak seslerini duyurmaya çalıştı. Köprünün ortasında yere oturan kalabalık kitap okumaya dalarken, aynı zamanda ''Bu ülkede birileri her hafta 1 kitap okuyor'' sloganıyla, insanları aralarına katılmaya davet ettiler. -SABAH KAHVALTISI, HALAY, DANS VE MÜZİK...- İstanbul'da Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan iki köprüden birisi olan ve şehrin yoğun trafiğinin yükünü fazlasıyla çeken Boğaziçi Köprüsü, 3,5 saatlik sürede çeşitli sosyal etkinliklerin merkezi oldu. Çok sayıda sivil toplum örgütünün iştirak ettiği etkinlikte, çeşitli hastalıkları, sigarayla savaşa dikkat çekilen pankartlar taşınırken, dans gösterileri de ilgiyle izlendi. Pazar sabah kahvaltısını köprüde yapanların yanı sıra, davul eşliğinde halay çekenler, halk dansları yapanlar, gitar çalarak konser verenler, koşuya renk kattılar. Çok sayıda vatandaşın elinde Türk Bayrağı yer alırken, bazı vatandaşların Filistin Bayrakları da taşıdıkları görüldü. Vatandaşlar köprüye girişlerinden itibaren, boğazı gören sağ ve sol kenarları adeta kapatarak, manzaranın keyfini çıkardı. Tenis Hayattır Kulübü Derneği üyeleri sembolik bir file ile köprü üzerinde tenis oynarken, ozanlar ellerinde sazlarıyla atışma yaptı. Üç arkadaşın birlikte katıldıkları organizasyonda, Halk Koşusu'na başvuru sırasında verilen aynı göğüs numarasından taşıdıkları görüldü. Üçlünün bir göğüs numarasını renkli fotokopiyle çoğalttıkları öğrenildi. Futbol taraftarları da koşu sırasında destekledikleri takımlarının tezahüratlarını yaparak eğlenceyi arttırdı. Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir siyah-beyaz bayrakla koşarken, Galatasaraylı, Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu gruplar da kendi takımları lehine tezahüratlar yaptı. Taşınan pankartlar arasında Boğaziçi Köprüsü'nün yaya ve bisiklet trafiğine açılmasını isteyen ifadeler de yer aldı. Türkiye'de 2010 yılının Japonya yılı olarak kutlanması nedeniyle, köprü girişinden önce oluşturulan mini platformda Japon geleneksel davul şovu yapıldı. Çok sayıda Japon vatandaş da üzerinde ''Türkiye 2010 Japonya yılı'' yazılı tişörtle koşuya katıldı. Bir grup ip atlayarak bir grup da mangal yakıp sucuk kızartarak, köprünün keyfini çıkarmaya çalıştı. Halk koşusu, aynı zamanda köprü üzerinde simit ve su satanların yanı sıra çekirdek satan bir kadının ekmek kapısı oldu. Öldürülen çocuklara dikkat çekmek ve seslerini duyurmak isteyen bir grup ''Çocuk adımlarla ceylanlar yürüyüşü'' yazılı pankart taşıyarak, halk koşusunda yer aldı. Çocuk adımlarıyla yavaş yürüyen grup, düşük hızları nedeniyle köprüden en son çıkanlar arasında yer aldılar. -GÜVENLİK SAĞLIK TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYDE TUTULDU- Halk Koşusu sırasında, intihar olaylarının yaşanmaması için yolun alt kısmındaki bölümde iki tarafa da aralıklarla çok sayıda polis yerleştirildi. Koşunun başlangıç noktasında sağlık istasyonu kurulurken, ambulanslar herhangi bir sağlık sorunu yaşayacak vatandaşlar için hazır bekletildi. 112 acil servisin motorize ekipleri de koşu sırasında köprü üzerinde bulundu.