Köprüde 'kaçak' geçiş denetimi; polis, 50 araca toplam 10 bin lira ceza kesti

İstanbul’da trafik polisleri, yasak olmasına rağmen geceleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmeye kalkan ağır tonajlı araçları engellemek için önceki gece saat 02.00’da denetim yaptı. Sabah 05.00’e kadar süren denetimde 50 araca 10 bin lira ceza kesildi.

Anadolu-Avrupa yakası girişinde köprüyü kullanmak isteyen yasaklı araçları durduran ekipler, sürücülere ceza yazdı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun devreye girmesiyle otobüs ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nü kullanması yasaklanmıştı. Bunun için FSM’ye kamera sistemi kurulunca, sürücüler Avrupayakasına geçmek için geceleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmaya başladı.