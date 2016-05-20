Köprüde asılı kaldı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir otomobil, köprünün demirlerine takılı kalarak aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 1 kişi yaralandı.



İzmir-Çanakkale Karayolu Güzelhisar Köprüsü'nde meydana gelen olayda, Çanakkale'den İzmir yönüne giden Yalçın U. (28) idaresindeki 35 VYA 72 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarındaki korkuluklara çarptı.



DHA'nın haberine göre, korkuluklarda asılı kalan otomobilin sürücüsü Yalçın U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekibi ile çekici sevk edildi.



Köprünün korkuluklarına takılan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, yaralı sürücü ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.