Köprü ve otoyollardan üç ayda 186 milyon lira geldi

Türkiye'de, bu yılın ilk üç ayında köprü ve otoyollardan 81 milyon 747 bin 369 araç geçti, bu araçlardan toplam 185 milyon 963 bin 552 lira gelir elde edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yılın ilk üç ayında, köprü ve otoyollardan 81 milyon 474 bin 369 araç geçiş yaptı. Bu araçların geçişinden 185 milyon 963 bin 552 lira gelir elde edildi.

Ocak ayında, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 11 milyon 814 bin 406 araç geçiş yaparken, bu araçlardan 19 milyon 29 bin 284 lira gelir elde edildi. Otoyollardan ise 14 milyon 563 bin 744 araç geçerken, bu araçlar, 60 milyon 113 bin 724 lira gelir bıraktı.

Şubat ayında, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen 11 milyon 249 bin 76 araçtan 18 milyon 186 bin 227 lira gelir elde edildi. Otoyollardan geçen toplam 13 milyon 984 bin 958 araç ise 39 milyon 319 bin 320 lira gelir bıraktı.

Mart ayında ise Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 13 milyon 252 bin 128 araç geçiş yaparken, bu araçlardan 21 milyon 407 bin 369 lira gelir elde edildi. Otoyollardan geçen toplam 16 milyon 610 bin 57 araç ise 46 milyon 936 bin 912 lira gelir bıraktı.

2012 yılı ocak, şubat ve mart aylarına ait otoyol ve köprülerden geçen araç sayısı ile elde edilen gelirler şöyle: