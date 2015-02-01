Köprü ve otoyollar saniyede 15 dolar gelir getirdi

Köprü ve otoyollardan son 10 yılda 3 milyar 531 milyon araç geçiş yaparken, bu araçlardan elde edilen gelir 4.9 milyar doları buldu.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2004-2014 yılları arasında köprülerden 1 milyar 599 milyon 278 bin 128, otoyollardan da 1 milyar 931 milyon 355 bin 801 araç geçiş yaptı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 4 milyar 876 milyon 309 bin 868 dolara ulaştı.

Son 10 yılda 3 milyar 531 milyon aracın kullandığı köprü ve otoyollardan, en fazla araç geçişi 2014 yılında oldu. Geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan 399 milyon 491 bini aşkın araçtan, 469 milyon 120 bin 277 dolar gelir elde edildi.

İki köprünün saniyesi 5 dolar

Günde ortalama 400 bin aracın geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilen gelir saniyede 5 doları, aynı dönemde otoyol ve köprülerin toplam gelirleri ise saniyede 15 doları geçti.