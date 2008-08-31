T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Köprü ve otoyollar para basıyor

Temmuz sonu itibariyle boğaz köprülerinden ve paralı yollardan yaklaşık 300 milyon YTL gelir elde edildi.

31 Ağustos 2008 03:00

İstanbul boğaz köprüleri ile işletmedeki otoyollar kazandırmaya devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibariyle boğaz köprüleriyle işletmedeki paralı otoyollardan 298 milyon 140 bin 527 YTL gelir elde edildi.

Temmuz ayı sonunda İstanbul Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 99 milyon 980bin 496 YTL gelir elde edilirken, bu süre içinde 87 milyon 331 bin 72 araç geçiş yaptı. Aynı dönemde paralı otoyollardan ise çift yönlü olarak geçiş yapan 97 milyon 205 bin 438 adet araç gişelere, 198 milyon 160 bin 31 YTL gelir bıraktı. Böylece Temmuz ayı sonu itibariyle köprü ve paralı otoyollardan 184 milyon 537 bin 510 araç geçiş yaptı.

Boğaz köprüleri ile paralı otoyolların aylık ortalama geliri 40 milyon YTL olarak hesap edildiğinde bu yılın toplam gelirinin ise 500 milyon YTL'yi aşması bekleniyor. Boğaziçi ve otoyolların geçen yılki geliri ise 522,4 milyon YTL olarak gerçekleşmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24