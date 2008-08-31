Köprü ve otoyollar para basıyor

İstanbul boğaz köprüleri ile işletmedeki otoyollar kazandırmaya devam ediyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibariyle boğaz köprüleriyle işletmedeki paralı otoyollardan 298 milyon 140 bin 527 YTL gelir elde edildi.



Temmuz ayı sonunda İstanbul Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 99 milyon 980bin 496 YTL gelir elde edilirken, bu süre içinde 87 milyon 331 bin 72 araç geçiş yaptı. Aynı dönemde paralı otoyollardan ise çift yönlü olarak geçiş yapan 97 milyon 205 bin 438 adet araç gişelere, 198 milyon 160 bin 31 YTL gelir bıraktı. Böylece Temmuz ayı sonu itibariyle köprü ve paralı otoyollardan 184 milyon 537 bin 510 araç geçiş yaptı.



Boğaz köprüleri ile paralı otoyolların aylık ortalama geliri 40 milyon YTL olarak hesap edildiğinde bu yılın toplam gelirinin ise 500 milyon YTL'yi aşması bekleniyor. Boğaziçi ve otoyolların geçen yılki geliri ise 522,4 milyon YTL olarak gerçekleşmişti.

