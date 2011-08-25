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Ekonomi

Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 13:43

-Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Köprü ve otoyollar tek paket halinde, işletme hakkı devri yöntemi ile özelleştirilecek.  ÖİB yetkililerine göre, söz konusu özelleştirme 25 yıl için gerçekleştirilecek.  Özelleştirme işlemi, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15 Ekim 2010 tarih ve 2010/88 sayılı Kararı ile, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği; Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme, İzmir-Aydın Otoyolları, İzmir ve Ankara Çevre  Otoyolları, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu ile bunların bağlantı yolları ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkları özelleştirme kapsam ve programına alınmış, bağlantı yolları ile birlikte toplam 1975 km uzunluğundaki otoyol ve köprüleri kapsıyor.

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