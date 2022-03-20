Köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili eleştirilere Erdoğan'dan yanıt: sanlar hem hizmet almak istiyor hem de ‘Köprüler, tüneller bedava olsun’ diyor

İstişare toplantısında köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili eleştiriler dile getirilince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerinin avantajlarına bir bakın. Yollar, köprüler pahalı deniyor da, Binali Bey’in bir lafı var: En pahalı hizmet yapılmayan hizmettir. Doğru diyor.." dedi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP’de son günlerde yapılan toplantılarda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin tartışmalar, ana gündem maddesi olmaya başladı. Yapılan toplantılarda bazı milletvekilleri geçiş ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin eleştirileri hatırlatıp sahada vatandaştan bu yönde şikâyetler geldiğine dikkat çekti. Erdoğan ise bu eleştirileri, “Haklısınız ama her hizmetin de bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de ‘Köprüler, tüneller bedava olsun’ diyor. Böyle bir şey olmaz” diye yanıtladı.

Erdoğan, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile ilgili söylemleri, yapılan işleri gölgelemek isteyenlerin gündeme getirdiğini belirterek “Çanakkale Köprüsü’nü düşünün, bir maliyeti var. Ama avantajlarına bakın. Feribot kalkmadığı zaman ne olduğuna bakın. Hizmetler aksıyordu. Osmangazi Köprüsü’ne bakın... Kaybedilen zamana... Şimdi de zamandan edilen tasarrufa bakın. ‘Yollar, köprüler pahalı’ deniyor da, Binali Bey’in bir sözü var; ‘En pahalı hizmet, olmayan hizmettir’ diyor. Doğru söylüyor. Biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı.