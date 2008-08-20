Köprü ve otoyol özelleştirilmesine fren

Danıştay, 9 otoyol ve 2 boğaz köprüsünün, işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 19 Nisan 2007 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.



Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), 9 otoyol ve 2 boğaz köprüsünün işletme hakkı devri yöntemiyle 31 Aralık 2008’e kadar özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Hükümet, bu otoyol ve köprülerin işlet ve hakkı devri ile 5-6 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi planlıyordu.



Yetki ve sorumluluk



Adli tatil olduğu için Danıştay 13. Dairesi yerine Danıştay Nöbetçi Dairesi, istemin ilk incelmesini yaptı. Nöbetçi heyeti, söz konusu ÖYK kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Heyetin gerekçesinde, otoyolların ve bu otoyollar üzerinde bulanan hizmet tesisleri ile köprülerin özelleştirilmesi sürecinde, öncelikle ilgili yasalarda özelleştirmeye olanak tanıyacak değişikliklerin yapılarak, otoyol ve köprü özelleştirmelerinin kapsam ve sınırlarının yeniden tanımlanması ve özelleştirme sonrasında işletici ve kamu otoritesinin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Gerekçede, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği hizmet üretim birimi olan otoyolların, köprüler ve bunlar üzerinde yer alan tesislerin, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’nda öngörülen hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık işlemleri, yasal altyapısı tamamlanmadan özelleştirme programına alınması mümkün olmadığından ÖYK’nın dava konusu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı kaydedildi. Davalı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. ÖYK kararında, Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, İzmir-Çeşme, İzmir-Aydın Otoyolları ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin bağlantı yollarıyla birlikte özelleştirme programına alınması, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, İzmir ve Ankara Çevre Otoyolunun bağlantı yollarıyla birlikte doğrudan özelleştirme programına alınması öngörülüyordu.



Yürütmesi durdurulan otoyol ve köprüler



OTOYOLLAR



Edirne-İstanbul-Ankara



Pozantı-Tarsus-Mersin



Tarsus-Adana-Gaziantep



Toprakkale-İskenderun



İzmir-Çeşme



İzmir-Aydın



KÖPRÜLER



Boğaziçi



Fatih Sultan Mehmet