3 dev, köprü ve otoyollar için yarışacak

Otoyollar, köprüler ve bunlar üzerindeki tesislerin özelleştirilme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi 17 Aralık 2012 tarihinde yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyollar, köprüler ve bunlar üzerindeki otoyol hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının bir bütün halinde fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile ''işletme hakkının verilmesi'' yöntemiyle özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi 17 Aralık 2012 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihale için daha önce 3 konsorsiyum teklif vermişti. Teklif veren konsorsiyumlar, ''Nurol Holding A.Ş. - MV Holding A.Ş. - Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. - Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Fernas İnşaat A.Ş. Ortak Girişim Grubu'', ''Koç Holding A.Ş. - UEM Group Berhad - Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ortak Girişim Grubu'' ve Autostrade Per I'Italia S.P.A. - Doğuş Holding A.Ş. - Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. - Akfen Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu'' olmuştu.