Köprü ve otoyol geliri 350 YTL oldu

Özelleştirilmeleri gündemde bulunan Boğaziçi ve işletmedeki paralı yollardan bu yıl sekiz ayda yaklaşık 350 milyon YTL gelir elde edildi.



Karayolları Genel Müdürlüğü’nün en son verilerine göre, bu yıl Ağustos ayı sonu itibariyle İstanbul Boğaziçi köprüleri ile işletmedeki paralı otoyollar 347 milyon 544 bin 835 YTL gelir getirdi. Söz konusu dönemde paralı yollar ile her iki köprüden çift yönlü olarak geçen toplam araç sayısı ise 214 milyon 275 bin 378 oldu.



Ağustos ayı sonunda İstanbul Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçiş yapan 99milyon 920 bin 522, araç gişelere 113 milyon 350 bin 395 YTL gelir bıraktı.



Aynı dönemde paralı otoyollardan ise 234 milyon 194 bin 440 YTL gelir elde edilirken, bu sürede otoyollardan çift yönlü olarak geçen araç sayısı ise 114 milyon 354 bin 856 oldu.



Boğaziçi ve paralı otoyolların 2008 yılı toplam gelirinin 500 milyon YTL'ye ulaşması bekleniyor.

