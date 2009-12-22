Köprü ve otoyol geçişlerine zam

T24 - Karayolları Genel Müdürlüğü’nü (KGM) devlet bütçesi dışına çıkararak özel bütçeli bir kurum haline getiren ve otoyolların işletme haklarının devredilmesiyle özelleştirilmesine olanak sağlayacak yasa tasarısı, TBMM’ye sunuldu.



Tasarıyla, “kamu yararı ve zaruret bulunduğu” gerekçesiyle devletin ormanlık alanlarda yaptığı tesislerin de benzeri biçimde özelleştirilmesinin yolu açılıyor.



Tasarıyla köprü geçişlerine de yüzde 53.8 düzeyinde rekor zam yapılması öngörülürken, yasa çıktığında kamyonet, pikap, ambulans ve cenaze araçlarının 3.25 TL yerine 5 TL ödemesi gerekecek.



Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 59 yıllık teşkilat yasasını değiştiren 33 maddelik yasa tasarısı, TBMM’ye sunuldu. Gerekçesinde, “karayollarıyla ilgili mevzuatın ülkenin ulaşmış bulunduğu liberalleşme düzeyinden geri kaldığı” vurgulanan tasarıyla getirilen kimi yenilikler şöyle:



- KGM, devlet bütçesi dışına çıkarılarak kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir kurum haline getirilecek.



- Otoyollar işletme haklarının devriyle özelleştirilebilecek. İşletmeciler, imzalanacak imtiyaz sözleşmesinde belirtilen devlete ödemeleri gereken payları zamanında yatırmadıkları takdirde hesaplanacak gecikme zammını yanı sıra bu meblağın üç katı tutarında idari para cezası da ödeyecek.



- Otoyollarda veya köprülerde ücretini ödemeden geçen araçlardan cezasıyla birlikte tahsil edilecek meblağın yarısı devlete kalacak.

Bu cezaları ödenmediği sürece söz konusu araçların fenni muayeneleri, satışları, devirleri yapılamayacak.



- Otoyollarda kazalara yol açan hayvanların sahiplerine, vali veya kaymakamlar tarafından 120 TL ceza kesilecek.



- KGM’nin her türlü alacağıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve miktarı 1 milyon TL’ye kadar olanlarda genel müdürün, 1-10 milyon TL arasında genel müdürü teklifiyle ilgili bakanın, 10 milyon TL’nin üzerindeki uyuşmazlık konusu meblağlarda ise Bakanlar Kurulu kararıyla dava ve icralardan vazgeçmeye yetkili olacak.









