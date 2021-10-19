Köprü ve otoyol garantilerine 6 ayda 6.3 milyar TL, şehir hastanelerine de 4.1 milyar TL ödendi

Hükümetin Kamu Özel İşbirliği projeleri kapsamında özel sektöre yaptırdığı otoyol ve köprülerin garanti ödemeleri için yılın ilk altı ayında devletin kasasından 6.3 milyar TL, şehir hastaneleri için de 4.1 milyar TL çıktı. 2022 yılı için garanti ödemelerin toplamı 34.4 milyar TL olarak öngörülürken dört yılda garanti ödemelere ayrılacak kaynağın toplamı 141.5 milyar TL’yi bulacak.

Otoyol garantilerinin 4 yıllık bilançosu 84 milyar TL

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2022 bütçesinin ayrıntıları ortaya çıkarken köprü, otoyol garanti ödemeleriyle şehir hastanelerine hazineden ayrılması öngörülen kaynaklar da belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde ‘Ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri’ başlığı altında yer verilen tabloya göre, köprü ve otoyol garanti ödemeleri için 2021 yılında ayrılan 14 milyar 49 milyon TL başlangıç ödeneğinden Haziran sonu itibarıyla harcanan para 6 milyar 361 milyon TL’yi buldu. Tabloya göre köprü ve otoyol garanti ödemelerinde 2022 yılı için ayrılan kaynak 20 milyar 378 milyon TL, 2023 yılı için 23 milyar 360 milyon TL, 2024 yılı için de 26 milyar 316 milyon TL olarak öngörüldü. Buna göre, hazinenin 4 yıl içerisinde köprü ve otoyol garanti ödemelerine ayıracağı kaynak 84 milyar 373 milyon TL’yi bulacak.

Şehir hastanelerine dört yılda 57 milyar TL

Bütçede şehir hastanelerinin yatırımlarının kullanım bedeline ilişkin rakamlar da belli oldu. Sağlık Bakanlığının bütçesinde şehir hastaneler için 2021 yılı başında 9 milyar 977 milyon TL başlangıç ödeneği ayrılırken Haziran sonu itibarıyla bunun 4 milyar 161 milyon TL’sinin kullanıldığı ifade edildi. Şehir hastaneleri için ayrılan ödenek miktarı 2022’ye ilişkin 14 milyar 91 milyon TL, 2023 için 16 milyar 127 milyon TL, 2024 yılı için de 17 milyar 42 milyon TL belirlendi. Buna göre hazinenin şehir hastaneleri için dört yılda ödeyeceği toplam miktar 57 milyar 237 milyon TL’yi bulacak.

Hizmeti alımı için altı ayda 2 milyar TL harcandı

Sağlık Bakanlığı bütçesinde “Hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler” ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Buna göre 2021 yılı için başlangıç ödeneği 6 milyar 414 milyon TL olarak ayrılırken, haziran sonu itibarıyla bunun 2 milyar 74 milyon TL’si kullanıldı. Söz konusu hizmet için bütçeden ayrılacak pay 2022 yılına ilişkin 7 milyar 473 milyon TL, 2023 yılı için 8 milyar 127 milyon TL, 2024 yılı için de 8 milyar 765 milyon TL öngörüldü. Hastanelerin hizmet alımına ayrılan pay dört yıl için toplam 30 milyar 779 milyon TL’ye ulaşacak.