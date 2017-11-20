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Köprü üzerinde tıraş keyfi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da berber Kürşat Çağlıyan (21), iş yerinde sıkılan müşterilerini randevulaştığı açık alanlarda tıraş etmeye başladı

20 Kasım 2017 14:04

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da berber Kürşat Çağlıyan (21), iş yerinde sıkılan müşterilerini randevulaştığı açık alanlarda tıraş etmeye başladı.
Kürşat Çağlıyan, müşterilerinin tıraş olurken sıkıldığını fark edince, ilginç bir çözüm buldu. Çağlıyan, Türkiye\'nin en uzun köprülerinden biri olan Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü\'nde bir arkadaşının saçını kesip, sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüleri izleyenler, Kürşat Çağlıyan\'ı arayarak aynı yerde tıraş olmak istediklerini söyledi.
Her gün çok sayıda kişinin arayıp, değişik alanlarda tıraş olmak istediğini de belirten Çağlıyan, \"Müşterilerimizi özel berber koltuğunda, istedikleri yerde tıraş ediyoruz. Bunun ücreti biraz farklı, doğaya karşı tıraş olup farklı bir deneyim yaşıyorlar. Ancak en çok istek köprü üzerinde tıraş için geliyor\" dedi.

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