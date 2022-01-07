Köprü, otoyol, tünel ve emlak vergisine gelen zamları sıralayan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Vatandaşın değil, bir avuç zenginin derdi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında benzin, motorlu taşıtlar vergisi, köprü, otoyol, emlak vergisi, pasaport harcına yapılan zamların, vatandaşın değil, bir avuç zenginin sorunu olduğunu yazdı. Vatandaş derken dar gelirlilerin anlaşılması gerektiğini yazan Karahasanoğlu vatandaşın sorunun “ekmek, süt, yumurta, et, ısınma” olduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, “Oto eksenli zamlar, zenginlerin derdi mi vatandaşın derdi mi?” başlıklı bugünkü yazısında zamlarla ilgili Sözcü gazetesinde yapılan haberlere yer verdi. Sözcü gazetesinin zam haberlerinde vatandaş ifadesini kullanmasını eleştiren Karahasanoğlu, “ ‘Vatandaş’ deyince… Normal şartlar altında, ‘dar gelirli insanlar’ı anlamamız lazım… Bakalım, ‘dar gelirli vatandaş’ı mı kastediyorlar? Yoksa üst gelirli, en azından orta gelirlileri mi kastediyorlar, birlikte okuyalım” diye yazdı.

Karahasanoğlu, Sözcü’de yer alan “40 lt’lik depoda benzine 25 TL zam yapıldı” haberle ilgili “Arabası olanlar, dar gelirliler mi? Ki, bir depo benzine gelen zammı, ‘vatandaş’ı etkilendiği fiyat değişikliği olarak gösteriyorsunuz…” görüşünü dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısına şöyle devam etti:

"Devamında motorlu taşıtlar vergisine % 25 zam geldiğini belirtiyorlar.

Yine araba sevdası.

Yine fakir fukaranın hayatı ile ilgisiz bir konu…

Devamında yine araç bağlantılı bir zam: “Araç muayenesine 134 TL zam geldi”..

Asgari ücret ile geçinen insanların arabaları yok ki, bu gelen zamla ilgili de direkt bir dertleri olsun..

Devamında pasaport bedeline gelen zammı yazıyorlar..

Affedersiniz beyler. Hangi dar gelirli vatandaş, ne için yurtdışına çıkıyor ki, pasaport bedeline gelen zam sebebi ile hayatı etkilensin? Hemen devamında. Emlak vergisine gelen zammı konu edinmişler.

Hani Koç’un emlak vergisi acayip arttı” deseler, anlarım da..

“Vatandaş” dedikten sonra, ‘emlak vergisi’nden bahsedilmesi, bir garip olmuş..

Milletten yanalar mı, yoksa bir avuç zenginden yanalar mı, anlamak için, hangi ürünlere gelen zamları konu edinmişler, liste halinde vereyim:

“Osmangazi köprüsünün geçiş ücreti,

İstanbul’da birinci ve ikinci köprülerin geçiş ücretleri,

Avrasya Tüneli geçiş ücreti,

İstanbul-İzmir Otoyolu geçiş ücreti,

Taksi ücretleri, Bedelli askerlik”

Ve şimdi sıkı durun..

Vatandaş..

Ey vatandaş.

Sen de sıkı dur..

Senin haberin yok ama.

Vatandaşın derdi diye, bakın Sözcü gazetesi, neye gelen zammı, listeye almış:

‘Özel okullara gelen % 27 zam’..

Bu ülkede kaç kişi çocuğunu özel okula gönderebiliyor ki..

Her mahallede olan devlet okulu yerine, kaç kişi çocuğunu özel okula gönderebilir ki..

Özel okul ücretine gelen zam, “vatandaşın sorunu” diye tanıtılıyor.

Ve listedeki son ürün.

Ürün mü diyelim, yoksa zehir mi?

‘Sigara ve içkiye % 47 zam’ gelmiş!

Bence az gelmiş…

Hatta zammı da boş verin, hepten yasaklayın bile derim.

Vatandaşın sorunu, ‘ekmek, süt, yumurta, et, ısınma’ derim…

Ama bunların hiçbir zaman dertleri, ‘vatandaş’ın derdi olmadı ki…

Onlar hep, bir avuç zenginin derdini, “vatandaşın derdi” gibi gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar."

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