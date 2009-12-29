T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köprü inşaatı Şubat'ta başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Haliç Metro Köprüsü’nün inşaatına Şubat 2010 yılında başlanacak

29 Aralık 2009 02:00

T24 - Haliç Metro Köprüsü tamamlandığında raylı sistemleri birleştirecek..


Metrosu’nun en önemli geçiş güzergahlarından Haliç Metro Köprüsü’nün inşaatına Şubat 2010 yılında başlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Haliç Metro Köprüsü’nün inşaatında kullanılacak temel kazıklardan 11’inin Haliç’e geldiği belirtildi.


Açıklamaya göre köprü inşaatı, köprüde kullanılacak temel kazıkların sevkıyatının önümüzdeki Şubat ayında tamamlanmasından sonra başlayacak.Metronun, inşa edilen köprüyle Unkapanı’na ulaşacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:


Diğer hatlara bağlantı 


“Unkapanı’ndan kazısı bitmiş olan tünelle devam edecek metro hattı, Şehzadebaşı, Aksaray istikametinden Yenikapı’ya ulaşarak burada Marmaray ile entegre olacak, Kartal- Kadıköy hattına bağlanacak. Metro hattı daha sonra Havalimanı-Olimpiyatköy-Başakşehir hattına, Beyoğlu bölgesinde ise Şişhane-Taksim-Hacıosman hattına bağlanacak.”


32 Taşıyıcı kazık var 


İBB’nin açıklamasında kazıkların deprem riski, zemin koşulları, Haliç tabanındaki çamur tabakası dikkate alınarak yapılan analizlerle dizayn edildiği  vurgulandı. Metro Haliç Geçiş Köprüsü’nün her bir ayağının altında bir kazık grubu bulunacak. Bu gruplarda Unkapanı’ndan Beyoğlu’na doğru 32 taşıyıcı kazık yer alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24