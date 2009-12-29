Köprü inşaatı Şubat'ta başlıyor

T24 - Haliç Metro Köprüsü tamamlandığında raylı sistemleri birleştirecek..



Metrosu’nun en önemli geçiş güzergahlarından Haliç Metro Köprüsü’nün inşaatına Şubat 2010 yılında başlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Haliç Metro Köprüsü’nün inşaatında kullanılacak temel kazıklardan 11’inin Haliç’e geldiği belirtildi.



Açıklamaya göre köprü inşaatı, köprüde kullanılacak temel kazıkların sevkıyatının önümüzdeki Şubat ayında tamamlanmasından sonra başlayacak.Metronun, inşa edilen köprüyle Unkapanı’na ulaşacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



Diğer hatlara bağlantı



“Unkapanı’ndan kazısı bitmiş olan tünelle devam edecek metro hattı, Şehzadebaşı, Aksaray istikametinden Yenikapı’ya ulaşarak burada Marmaray ile entegre olacak, Kartal- Kadıköy hattına bağlanacak. Metro hattı daha sonra Havalimanı-Olimpiyatköy-Başakşehir hattına, Beyoğlu bölgesinde ise Şişhane-Taksim-Hacıosman hattına bağlanacak.”



32 Taşıyıcı kazık var



İBB’nin açıklamasında kazıkların deprem riski, zemin koşulları, Haliç tabanındaki çamur tabakası dikkate alınarak yapılan analizlerle dizayn edildiği vurgulandı. Metro Haliç Geçiş Köprüsü’nün her bir ayağının altında bir kazık grubu bulunacak. Bu gruplarda Unkapanı’ndan Beyoğlu’na doğru 32 taşıyıcı kazık yer alacak.