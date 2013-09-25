Köprü ihalesini Makyol - IHI kazandı

Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük onarım ve yapısal takviyesi işi ihalesine en düşük teklifi 246 milyon 520 bin lira ile Makyol-IHI iş ortaklığı verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü toplantı salonunda, basına kapalı yapılan ihaleye iki teklif geldi. İhalede Hyundai-Gülermak iş ortaklığının teklifi 387 milyon 634 bin lira, Makyol-IHI iş ortaklığının teklifi ise 246 milyon 520 bin lira oldu.

Çapraz halatlar dikey hale getirilecek

Boğaziçi Köprüsü'nün hizmete girişinin 40. yılı dolayısıyla yapılacak ağır bakım çalışmaları, ihale sonrası başlayacak. Köprüdeki büyük bakım, onarım, yapısal takviye ve askı halat değişimi çalışmaları 2014'te tamamlanacak. Söz konusu çalışmalar kapsamında 236 halat değiştirilecek. Boğaziçi Köprüsü'nün ilk dizaynında köprünün sallanması dolayısıyla yaşanacak etkileri azaltmak amacıyla kullanılan çapraz halatlar, dikey hale getirilecek.

1973 yılında hizmete giren Boğaziçi Köprüsü'nün bakım çalışmalarında dünyada kullanılan en ileri teknoloji ürünleri kullanılacak. Çalışmaların ardından köprünün en az 40 yıl daha hizmet vermesi bekleniyor. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki ana halatlara ve ankraj bloklarına, Japonya'da da kullanılan son teknoloji ürünü nem alma sistemi kurulacak. Sistemle kuru hava verilecek halatların çürümesi önlenecek.

Zorunlu haller dışında gündüz trafik açık

Bakım ve onarım çalışmaları sırasında zorunlu haller dışında gündüz saatlerinde Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatılmayacak. Askı halatların değişimi sırasında trafiğin tamamı kapatılmayacak. Kabloların tabliye bağlantıları sırasında, trafiğin en aza indiği gece saatlerinde kenardaki birer şerit kapatılarak bu çalışmalar yapılacak. Köprünün askı halatlar tarafındaki kenar şeritleri ise 22.00 ile 06.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar kapsamında Boğaziçi Köprüsü'ndeki elektrik aksamı değiştirilecek. Tabliye ile kuleler arasına izolatörler, köprünün sallanma veya deprem sırasında zarar görmesini engellemek amacıyla köprü ayaklarına enerji sönümleyici damperler konulacak. 40 yıldır hizmet veren kule asansörleri ve elektrifikasyon sistemleri yenilenecek.