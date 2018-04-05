Köprü faciasının 6'ncı yıl dönümünde acılar hâlâ taze

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 6 Nisan 2012\'de meydana gelen köprü faciasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, Filyos Çayı\'na düşen 15 kişiden 4\'üne halen ulaşılamadı. Ağabeyinin cansız bedeni bulunan ancak annesine ulaşamayan Sezer Saraç, \"Hâlâ çok üzgünüz. 6 yıl geçti aradan ama her yıl aynı acıyı yaşıyoruz\" dedi.

Çaycuma girişinde yan yana bulunan iki köprüden, ilçeden çıkışta kullanılan 252 metre uzunluğundaki Çaycuma Köprüsü\'nün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012\'de çöktü. Olay sırasında köprüde yürüyen 4 kişi ve içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, alttaki Filyos Çayı\'na düştü. Dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Ak Partili Mithat Gülşen’in babası Kemal Gülşen\'in (79) de aralarında olduğu 11 kişinin cesedine ulaşıldı. Facianın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Gülşen\'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), ev kadını Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu\'na (59) ise hâlâ ulaşılamadı.

Facianın ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı; Çaycuma Belediyesi, Karayolları 15\'inci Bölge Müdürlüğü ve DSİ 232\'nci Şube Müdürlüğü görevlileri hakkında soruşturma açtı. \'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak\' ve \'Görevi kötüye kullanmak\' iddiasıyla açılan soruşturma 3 yılda tamamladı. Üç kurum hakkında da soruşturma izni verilmemesi nedeniyle işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilince, ceza davası açılamadı.

\'ANNEMİN BİR MEZARI BİLE YOK\'

Çöken köprüden Filyos Çayı\'na düşen ağabeyi Serdar Saraç\'ın cesedine ulaşılan, ancak annesi Kadın Saraç halen kayıp olan Sezer Saraç, geçen 6 yılda acılarının hâlâ taze olduğunu söyledi. Annesinin ağabeyiyle minibüste olduğunu söyleyen Saraç, \"O gün annem Çaycuma\'da pazar alışverişi yapmış. Ardından ağabeyimle buluşmuşlar. Köye gitmek için minibüse binmişler. Sonra köprüden geçerken bu olay meydana geliyor. Hâlâ çok üzgünüz. 6 yıl geçti aradan ama her yıl aynı acıyı yaşıyoruz. Benim annem bulunmadı. Aramaların erken sonlandırıldığını düşünüyoruz. Bulunan bulundu sonra \'afet\' dediler aramalar sonlandı. Olan bize oldu. Annemin bir mezarı bile yok\" dedi.



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