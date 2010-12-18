-KÖPRÜ ALTINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU ERZİNCAN (A.A) - 18.12.2010 - Erzincan-Erzurum karayolundaki bir köprü altına yerleştirilmiş bomba düzeneği bulundu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolunun 35. kilometresindeki Karasu-2 Köprüsü civarında duble yol çalışmasını sürdüren işçiler tarafından köprünün altına yerleştirilmiş ve mutfak tüpü ile hazırlandığı belirlenen bomba düzeneği bulundu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine söz konusu bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Erzincan-Erzurum karayolu trafiğe kapatılırken, bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının incelemesi sonucu bulunduğu yerden çıkarılan bomba düzeneği, imha edilmek üzere olay yeri inceleme ekibine ait araca konuldu. Erzincan-Erzurum karayolu yaklaşık 1,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.