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Köprü açılışında garsonların kavgasına çevik kuvvet müdahale etti

Osmangazi Köprüsü açılışında görev yapan garsonlar arasında iftardan sonra kavga çıktı

01 Temmuz 2016 02:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen Osmangazi Köprüsü'nün açılışı sonrası yapılan iftarın ardından, görevli garsonlar arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, birçok kişiyi yere yatırarak kelepçeledi.

DHA'nın haberine göre; Osmangazi Köprüsü’nün açılışında görev yapan garsonlar arasında iftardan sonra çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Küfürleşen çok sayıda garson birbirine girdi.

Tören alanında bulunan çevik kuvvet ekipleri, kavgaya müdahale etti. Polis, kavgaya karışan kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Güçlükle yatıştırılan kavga sonrası 4-5 kişi gözaltına alındı.

 

 

 

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