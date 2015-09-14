Kopenhag'da 30 bin kişi bir araya geldi: Mülteciler hoş geldiniz!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta yaklaşık 30 bin kişi, mültecilere destek için bir araya geldi. Benzeri destek gösterileri ülkenin diğer büyük şehirleri Aalborg, Aarhus, Odense ve Padborg'da da gerçekleştirildi.

DHA'dan Ünsal Turan'ın haberine göre, gösterileri organize edenler duyurularda “Refugees Welcome” (Hoş geldiniz mülteciler) ifadesini kullandılar. Parlamento Meydanı'ndaki gösteriye mültecilere yardımlarıyla tanınan, sınır dışı edilecek mültecileri sakladığı için yargılanan papaz Leif Bork Hansen, Şam’daki mültecilere yardım götüren Danimarka Enstitüsü Başkanı Anders Hastrup gibi isimler konuşma yaparak, Danimarka halkını mültecilere yardımcı olmaya çağırdılar. Gösteri sırasında Wafande ve Outlandish grupları da müzikleriyle sahne aldılar.

Ülkenin beş büyük şehrinde mülteciler lehine gösteriler düzenlenirken, Almanya’ya sınır Kruse kasabasında yaklaşık 75 kişilik bir grup, sınırların kapatılması talebiyle protesto gösterisi yaptı. Ancak sınırların kapatılmasını isteyenler, mültecilere yardım için sınıra gelen Danimarka ve göçmenlerin tepkisi ile karşılaşınca araya polisler girdi.

Sınırların kapatılmasını isteyen grup adına açıklama yapan Jesper Sundström, “Kimleri ülkemize kabul ediyoruz, gelen mültecilerin arasında kimler var bilmiyoruz. Sınırlarımızın kapatılarak kabul ettiğimiz insanların çok iyi kontrolden geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Mültecilere yardım etmek için sınıra giden 150 kişilik grubun başında bulunan 15 yaşındaki Hannah Lindenblatt Pilgaard ise sınırların kapatılmasına karşı olduklarını belirterek, “Sınırlarımız açık tutulmalı ve mülteciler ülkemize sorunsuz bir şekilde kabul edilmelidir. Böylece ülkemizde onlara ve yeniliklere yer vermiş olacağız” dedi.

