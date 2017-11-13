Kopenhag Havalimanı'nda Türk havayolu firmasına tehdit; uçağın kalkışına izin verilmedi, 9 kapı kapatıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki havalimanı yetkilileri Türk hava yolu firması Atlasglobal'in Avrupa uçaklarının tümüne yönelik bir tehdit nedeniyle havalimanındaki 9 kapıyı kapadıklarını duyurdu.
Kopenhag polisi ise havalimanında şüpheli bir olayı soruşturduklarını açıkladı.
Kopenhag Havalimanı sözcüsü de olayın soruşturulduğunu belirterek polisin bir uçağı havalanmaktan alıkoyduğunu söyledi.
Kopenhag Havalimanı sözcüsü de olayın soruşturulduğunu belirterek polisin bir uçağı havalanmaktan alıkoyduğunu söyledi.
Haberin ardından sektör hisselerinde satışlar hızlanırken, Pegasus yüzde 5.31, THY yüzde 3.4 düşüşle hareket ediyor.