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Spor

Kopenhag derbisinde gerginlik

Danimarka'da FC Kopenhag ile Bröndby İF takımları arasında oynanan karşılaşmayı Kopenhag ekibi kazandı

26 Mayıs 2017 15:06

danimarka'da FC Kopenhag ile Bröndby İF takımları arasında oynanan karşılaşmayı Kopenhag ekibi kazandı.

Sahadan 3-1 galip ayrılan FC Kopenhag, Federasyon Kupası'nı art arda 3. kez, toplamda ise 8. defa müzesine götürdü.

 

Olaylar stat dışına taştı

 

Öte yandan maç öncesi ve sonrası çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındı, 20 polis yaralandı.

Kopenhag polisinden Henrik Möller Jakobsen tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların meşale yakıp atmak, şiddet uygulamak ve polise karşı şiddetle suçlandığını ifade etti.

Gerginliğin stat dışında da sürdüğü ve taraftarların toplu taşıma otobüsleri ile bazı mekanları taşladığı, olaylarda 20 polisin yaralandığı kaydedildi.

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