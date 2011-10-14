-Köpekten korkan küçük kız öldü SAKARYA (A.A) - 14.10.2011 - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolda havlayan köpekten korkan ve koşarak gittiği evinde fenalaşan 7 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, İnönü İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Aleyna Karaman (11), sokakta bir köpeğin kendisine havlaması üzerine korkuya kapılıp, koşarak evine gitti. Evde fenalaşması üzerine, annesi ve dedesi tarafından Karasu Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ve kalbi durduğu belirlenen Karaman'a, müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 2 saat süren müdahaleye rağmen, küçük kız kurtarılamadı. Hastaneye gelerek inceleme yapan cumhuriyet savcısının talebi üzerine Adli Tıp Kurumuna gönderilen küçük kıza otopsi yapıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Aleyna Karaman'ın cenazesi, Kuzuluk Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Henüz otopsi raporu açıklanmayan Aleyna Karaman'ın, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.