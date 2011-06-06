-KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI İZMİR (A.A) - 06.06.2011 - İzmir'in Balçova ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü. Alınan bilgiye göre, SBS'ye giren kuzeni Dilara Dumlu'ya moral vermek için kuzeni Melike Dumlu ve ablası Feride Dumlu ile Balçova Lisesi'ne giden 11 yaşındaki Rabia Dumlu, sınavın ardından yakınlarıyla İnciraltı'na gezmeye gitti. Belediye otobüslerinin park edildiği bölümün yanından geçerken tel örgülerin arkasından aniden havlayan köpekten korkan Rabia Dumlu, aniden kaldırımdan yola indi. Bu sırada, İnciraltı'ndan Konak yönüne giden Eralp K'nin (24) kullandığı 35 BKV 78 plakalı otomobil Dumlu'ya çarptı. Ağır yaralanan Durallar İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Dumlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Restoran işletmeciliği ve yat malzemesi satıcılığı yaptığı bildirilen sürücü Eralp K'nin, otomobille aşırı hız yapmadığını, aniden yola fırlayınca çocuğa çarptığını söylediği öğrenildi. Rabia Dumlu'nun babası Mevlüt Dumlu ise sürücünün hızlı gittiğini öne sürdü. Sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.