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Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR/ULUS(Bartın), (DHA)- BARTIN'da, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, veteriner kliniğinde tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı

20 Ocak 2018 18:49

Ayhan ACAR/ULUS(Bartın), (DHA)- BARTIN\'da, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, veteriner kliniğinde tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı.
Ulus ilçesine bağlı İnceçam Köyü\'nde ormanlık alanda köpeklerin saldırması sonucu yaralanan karaca, köyün yakınında bulundu. Köylülerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı teslim alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı\'nın yaralarını tedavi ettiği 2 yaşındaki karaca, sağlığına kavuşmasının ardından İnceçam Köyü\'ndeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı.

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