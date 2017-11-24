Köpeklerin kovaladığı yavru karacayı kurtardı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, Reyhan Köse köpeklerin kovaladığı karaca yavrusunu kurtararak, sütle besledi. Köse, karacayı jandarmaya teslim etti.

Akyazı\'nın Dokurcun Mahallesi\'nde oturan Reyhan Köse, bugün öğle saatlerinde yiyecek arayan yavru karacayı köpeklerin kovaladığını gördü. Köse, köpekleri kovalayarak karacayı kurtardı. Jandarmayı arayarak durumu bildiren Reyhan Köse, evinin önünde bir kaba süt koyarak karacayı besledi. Reyhan Köse yavru karacayı jandarmaya teslim ederken, bir bezle de hayvanın süt bulaşan ağzını sildi. Köpeklerden kaçtığı sırada yaralanan yavru karaca, jandarma ekiplerince alınarak Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü\'ne götürüldü. Jandarma komutanı, Reyhan Köse\'ye davranışı nedeniyle teşekkür etti.



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