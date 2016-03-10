Köpeklerin kovaladığı koyunlar stresten öldü!

İngiltere’de köpekler tarafından kovalanan 116 koyun yaşadıkları strese dayanamayarak can verdi.

NTV’nin haberine göre, İngiltere’nin Batı Sussex bölgesinde bulunan bir çiftlikteki 116 koyundan oluşan sürü, köpek saldırısına uğradı.

Gordon Wyeth ve babası Gerald Wyeth’in sahip olduğu çiftliğin çitlerine kadar koşan koyunlar, gidecek başka bir yer olmadığı için çitlerin yakınında bulunan 4 metre yüksekliğindeki bir kuyuya yöneldi. Kuyunun içindeyken aşırı strese kapılan koyunlar şok geçirdi.

Yaşadıkları şoktan dolayı koyunların birçoğu telef olurken, geriye kalanlar da kuyunun içinde sıkıştıkları için öldü.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Sussex'te görev yapan polis memuru Tom Carter, "Şimdiye kadar bu büyüklükte bir koyun stresi vakası ne gördüm, ne duydum, bu kesinlikle yaşanan en büyük vaka. Ölümlere köpeğin neden olduğu konusunda yüzde yüz eminiz" dedi.

116 koyundan oluşan koyun sürüsünün toplam değeri 17 bin sterlin yani yaklaşık 70 bin lira.

Neredeyse tamamı ölen koyunları düştükleri kuyudan çıkartmak için harcanan 2 bin Sterlin (8 bin lira) parayla beraber baba ve oğlun zararı toplamda 78 bin lira ediyor.

Koyun stresi nedir?

Koyun stresi (sheep-worrying) İngiltere'de bulunan Ulusal Çiftçiler Sendikası'nın tanımına göre bir ya da birden fazla koyunun köpekler tarafından kovalanarak rahatsız edilmesine denir.

Kovalanan koyunlar, köpekler tarafından yakalanmasalar bile yaşadıkları koşuşturmacanın etkisiyle aşırı stres yaşar, bu şok çoğu zaman koyunların ölümüne sebep olur.