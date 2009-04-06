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Dünya

Köpekleri için eve gelen 3 polisi öldürdü

ABD'de bir anne evini kirleten köpeğin sahibi oğlunu polise şikayet etti. 23 yaşındaki genç eve gelen polislere ateş açtı.

06 Nisan 2009 03:00

ABD'de bir anne evini kirleten köpeğin sahibi oğlunu polise şikayet etti. 23 yaşındaki genç eve gelen polislere ağır silahlarla ateş açtı. 

Pittsburgh'da yaşayan 23 yaşındaki Richard Poplawski ve annesi dün köpek yüzünden tartıştı, bunun üzerine anne polisi arayarak oğlundan şikayetçi oldu.

Eve gelen polis ekibine oğul Poplawski silahla karşılık verdi ve çatışma 4 saat sürdü.

Ağır silahlarla polise ateş açan Richard Poplawski'nin kurşun geçirmez yelek giydiği görüldü. Polise kapıyı açan anne ise çatışma çıkınca evin bodrum katına kaçtı.

Çatışmada 3 polis yaşamını yitirdi.

Bacağından aldığı yaralar nedeniyle hastaneye kaldırılan Poplawski, 3 polisi öldürmek ve 9'unu da öldürmeye çalışmaktan suçlanacak.

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