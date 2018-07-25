Köpeklere şiddet uygulayan işçileri 'Gusül abdest bilmeyenler bize hayvan sevgisini öğretemez' ve 'Bu vatan şehit verirken siz neredeydiniz' dövizleriyle savundular

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, bir grup kadın, belediye işçilerinin köpeklere yaptığı işkenceye tepki gösteren hayvan severleri, "protesto" etti. Kadınların, "Gusül abdest bilmeyenler bize hayvan sevgisini öğretemez" , ‘Bu vatan şehit verirken siz neredeydiniz’ ve Leyla giderken neredeydiniz" dövizleri taşıdıkları görüldü.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde geçtiğimiz hafta bir köpeğin çöp arabasına atılarak katledildiği iddia edilerek sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından, Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerinin ilçeye giderek yaşananları protesto edeceği haberi üzerine grup kadın, belediye binasının önünde toplandı. Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerini protesto eden kadınların "Gusül abdest bilmeyenler bize hayvan sevgisini öğretemez" , "Bu vatan şehit verirken siz neredeydiniz" ve "Leyla giderken neredeydiniz" dövizleri taşıdıkları görüldü.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, belediye işçilerinin köpekleri, çöp kamyonuna atıp presleyerek öldürdükleri iddia edilmişti.

İşte köpeklerin çöp kamyonuna atıldığı anların görüntüsü: