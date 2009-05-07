Köpekler 'yamyam' oldu

Hayvan hakları savunucularının verdiği bilgiye göre, Pulau Ketam adasındaki bir köyün sakinleri geçen ay köpekleri toplayıp, ülkenin batısındaki Selangor eyaletine bağlı yerleşimin olmadığı iki adaya attılar.Selangor Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Derneği'nden bir ekip pazartesi günü bu adalardan birini ziyaret ettiğinde, bir grup köpeği bir başka köpeği iştahla yerken buldu. Biraz ileride de yine bir grup köpeğin zayıf bir köpeği ısırmaya çalıştığı görüldü.Gönüllülerin adaya yiyecek bıraktıkları ve 200 kadar köpeğin kurtulduğunu tahmin ettikleri belirtildi.Pulau Ketam sakinleri, bazı köpeklerin yüzerek adadan kaçmaya çalıştıklarını ancak kaçının bunu başardığını bilmediklerini söylediler.Köpekleri kurtarma çabasının yavaş gittiği çünkü insanlardan korkan hayvanların kurtarma ekipleri geldiğinde mangrov ormanlarına saklandıkları belirtildi.Köylüler, adalara bıraktıkları köpeklerin orada doğal ortamda yaşamlarını sürdürebileceklerini düşündüklerini belirterek kendilerini savundular.