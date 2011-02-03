-KÖPEKLER KALP SAĞLIĞINI DA KORUYOR ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - İnsanın sadık dostu köpekler sundukları karşılıksız sevgiyle sadece sahiplerini şımartmakla kalmıyor, aynı zamanda hareket etmelerini sağlayarak başka bir egzersiz yapmadan onların kalp sağlıklarını da koruyor. İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan habere göre, ABD'deki San Diego Üniversitesinden bir grup bilimadamı bin kadar köpek sahibiyle anket yaptı. Ankete katılanların 3'te ikisinin köpeklerinin dışarı çıkarılmasıyla bizzat kendilerinin ilgilendiğini söylediği anket, bu sayede katılımcıların yüzde 64'ünün kendileri bile farkına varmadan tıp merkezlerinin kalp ve dolaşım hastalıklarını önlemek için önerdiği yeterli fiziksel aktiviteyi yaptığını ortaya koydu.