Köpekler için laboratuvar basıp polisle çatıştılar

Brezilya'da, ecza laboratuvarını basan hayvan hakları savunucuları, deneylerde kullanılan 178 köpeği serbest bıraktı. Olay sonrası laboratuvarın önünde toplanan protestocularla polis arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, bir grup göstericinin dün Sao Roque kentindeki Instituto Royal Eczacılık Şirketi'nin laboratuvarına zorla girdiğini söyledi.

Göstericilerin, laboratuvarda şirket tarafından üretilen ilaçların yan etkilerini test etmek için kullanılan 178 Beagle cinsi köpeği kafeslerinden salıverdikleri belirtildi.

Bugün de yaklaşık 500 gösterici, olayın ardından bariyerler yerleştirilen laboratuvarın önünde protesto eylemi düzenledi.

"Köpekleri kurtarın" yazılı pankartlar taşıyan ve hayvanların deneylerde kullanılmasını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Polis, kendilerine taş atan ve üç aracı ateşe veren göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan göstericilerin yanlarında götürdüğü köpeklerden hiçbirinin bulunamadığı kaydedildi.

