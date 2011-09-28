Köpekle sekse hapis cezası

T24 - İngiltere'nin Kent şehrinde köpeğiyle cinsel ilişkiye girerek görüntüleyen bir kadın için 16 ay hapis cezası istendi.



The Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kent şehrine bağlı Canterbury'de yaşayan Tracy Woolridge adlı kadının evinde yapılan aramada yasadışı cinsel ilişki görüntüleri ele geçirildi.

45 yaşındaki kadının, çocuklarla ve köpeklerle cinsel ilişkilerini videoya alıp fotoğrafladığı ortaya çıktı.

Polis, Woolridge'in evinin hemen bitişiğindeki başka bir ev yaptığı baskında da 200'e yakın çocuklar ve hayvanlarla cinsel ilişki görüntüleri ele geçirdi.

Evin sahibi olan Duck Lane isimli 35 yaşındaki şahıs da tutuklanırken, iki komşunun karşılıklı görüntü alışverişi yaptıkları belirtildi.

Canterbury Mahkemesi yargıcı Adele Williams, suçlarını kabul eden kadın ve erkek için 16'şar ay hapis cezası istedi.





