-KÖPEKBALIKLARI HEAVY METAL SEVİYOR ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Avustralyalı bir turistik tekne işletmecisi, saldırganlıklarıyla tanınan büyük beyaz köpekbalıklarının heavy metal türü müziği duyunca sakinleştiklerini, özellikle tüm zamanların en çok satan rock grubu AC/DC'yi çok sevdiklerini keşfetti. Avustralya yayın kuruluşu Australian Broadcasting Corporation'in (ABC) haberine göre, Güney Avustralya'daki Port Lincoln'da teknecilik yapan Matt Waller, sualtı hoparlörleriyle AC/DC'nin şarkılarını çaldığında, köpekbalıkları "daha araştırmacı, daha meraklı ve çok daha az saldırgan" oluyorlar. Köpekbalıklarının özellikle Avustralyalı rock grubunun "Back in Black" ve "You Shook Me All Night Long" adlı şarkılarını çok sevdiğini söyleyen Waller, bu konudaki ilk denemelerine, dalgıçların kendisine bazı şarkıların köpekbalıklarının davranışlarını etkilediğini anlatmalarından sonra sualtı hoparlörleriyle başladığını anlattı. Waller, dalgıç kafeslerine bağladığı hoparlörlerle çaldığı birçok şarkının etkisi olmadığını, ama AC/DC çalınca durumun değiştiğini söyleyerek, köpekbalıklarının sevdiği müziklerden oluşan bir şarkı listesi oluşturduktan sonra, bu şarkılar arasındaki ortak karakteristikleri elektronik biçimde belirlemeyi umduğunu belirtti. Keşfin son derece belirgin olmasından dolayı Waller şimdi, tekne turu sırasında köpekbalıklarını çekmek için yem yerine müzikten faydalanıyor. Avustralyalı tekneci, Led Zeppelin'in şarkılarından da aynı başarıyı beklerken, çocukları The White Stripes grubunun şarkılarının da büyük beyaz köpekbalıklarını cezbedeceğini umuyor.