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Dünya

KÖPEKBALIĞI SALDIRISINDA ÖLDÜ ADELAIDE (A.A)

17 Ağustos 2010 10:47

-KÖPEKBALIĞI SALDIRISINDA ÖLDÜ ADELAIDE (A.A) - 17.08.2010 - Avustralya'da bir kişi köpekbalığı saldırısı sonucu öldü. Batı Avustralya eyalet polisinden yapılan açıklamada, eyaletin başkenti Perth'in 175 kilometre batısında, Gracetown kasabası yakınındaki bir plajda tek başına sörf yapan kişinin köpekbalığı saldırısında uğradığı bildirildi. İsmi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan bir kadın polis, köpek balığı saldırısı sonucu ciddi şekilde yaralanan kişinin Margaret River Hospital hastanesine kaldırıldığını, ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen kişinin kimliği ve olaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilmedi. 

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