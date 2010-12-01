-KÖPEKBALIĞI RUS TURİSTİN KOLUNU KOPARDI KAHİRE (A.A) - 01.12.2010 - Mısır'ın dünya diplomasisine de sahne olan Kızıldeniz'deki turistik beldesi Şarm El Şeyh'te 3 Rus turiste köpekbalığı saldırdı. Sina Doğayı Koruma Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Rus karı-kocaya saldıran köpekbalığı, mercan kayalıklarında kayboldu. Sırtından ve kollarından yaralanan Rus çifti hastaneye kaldırıldı. Ras Nasrani bölgesi yakınlarındaki köpekbalığı saldırısının ardından, aynı bölgede bir Rus turist daha saldırıya uğradı ve kolunu kaybetti. Yetkililer, köpekbalığını yakalamak için harekete geçti.