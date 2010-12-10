-KÖPEKBALIĞI MAĞDURLARINA TAZMİNAT KAHİRE (A.A)- 09.12.2010 - Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El Şeyh sahillerinde 10 gün önce köpekbalığı saldırısına uğrayan 3 Rus ile bir Ukraynalı turistin her birine Mısır hükümeti 50 bin dolar (yaklaşık 70 bin Türk Lirası) tazminat ödedi. Mısır'dan yayın yapan özel ON televizyonun haberine göre, turistlerin hepsine aynı tazminatın ödenmesi, tartışmalara yol açtı. Saldırıda bacağı kopan Rus turiste de 50 bin dolar ödenmesi, televizyonun haberinde eleştirilerek, "Kopan ayağın bedeli 50 bin dolar olmamalı" denildi. Haberde ayrıca Mısır hükümetinin köpekbalığı saldırısında ölen Alman kadın için ayrı bir tazminat ödeyeceği bildirildi, ancak tazminatın miktarına ilişkin bilgi verilmedi. Son 10 gün içerisinde Mısır sahillerinde meydana gelen köpekbalığı saldırılarında 1 Alman turist hayatını kaybetmiş, 3 Rus ile 1 Ukraynalı turist ise yaralanmıştı.