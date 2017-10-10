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Dünya

Köpekbalığı kostümlü kişi 'burka yasağı' kapsamında gözaltına alındı

Yasak palyaço kostümleri, tıbbi maskeler gibi aksesuarları da kapsıyor

10 Ekim 2017 15:24

Avusturya'da köpekbalığı kostümü giyen bir adam burka yasağı kapsamında gözaltına alındı.

Sputnik'in haberine göre, Avusturya’daki burka yasağı yeni sorunlar zincirini doğuruyor.

Polis, McShark isimli elektronik mağazasının reklamı için kapıda duran kişiden kostümünü çıkarmasını istedi. Sadece işini yaptığını belirterek bu talebini reddeden çalışan gözaltına alınarak para cezasına çarptırıldı.

Avusturya'da 1 Ekim Pazar günü yürürlüğe giren kanunla, 'yüzü, saçların başladığı noktadan, çeneye kadar kapatan her türlü giysi ve maskenin kamuya açık alanlarda giyilmesi' yasaklandı.

Yasak palyaço kostümleri, tıbbi maskeler gibi aksesuarları da kapsıyor.

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