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Dünya

Köpekbalığı, köpeği yutacaktı

ABD'de teriyer cinsi bir köpek, yüzdüğü bir yat limanında sahibi tarafından bir köpek balığı saldırısından kurtarıldı

01 Ekim 2008 03:00

ABD'nin Florida eyaletinde teriyer cinsi bir köpek, yüzdüğü bir yat limanında sahibi tarafından bir köpek balığı saldırısından kurtarıldı.

Islamorada Adası'nda Greg Lenoir, 6.3 kilogram ağırlığındaki köpeğini her gün yaptığı gibi yüzmesi için yat limanına götürdü.

Köpek suya girdikten sonra birden 1.5 metrelik bir köpek balığı suyun yüzeyine çıktı ve neredeyse köpeğin tamamını ağzına aldı. Ardından Lenoir, suya balıklama atlayarak yumruğuyla köpek balığına sırtından vurduktan sonra hayvan köpeği bıraktı.

Sahibiyle kıyıya çıkmayı başaran köpeğin, yalnızca ısırık yarası bulunduğu ve hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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