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Dünya

KÖPEKBALIĞI İNSANLARLA BALIKLARI KARIŞTIRDI ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 13:55

-KÖPEKBALIĞI İNSANLARLA BALIKLARI KARIŞTIRDI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Mısır'ın turistik Şarm Eşşeyh beldesinde son günlerde turistlere saldıran köpekbalığının, insanları savunmasız balıklarla karıştırmış olabileceği bildirildi. İsrail'in Eliat şehrindeki Kızıldeniz Gözlemevinin müdürü Aviv Levy, tek bir balık tarafından bu kadar kısa sürede bu kadar çok saldırı olmasının, hayli nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekti. Levy, "Köpekbalıkları genelde bir kez ısırırlar ve hepsi budur. Normalde ilk ısırıktan sonra kaçarlar. Bu balıksa ısırmaya devam etti, başkalarını da ısırdı. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi. Levy, "Bu köpekbalığının algılama sistemi değişmiş olabilir ve insanlarla savunmasız balıkları ayırt etme konusunda sorunlu olabilir" diye konuştu. Köpekbalıklarının beslendikleri derin denizlerde balıkların azalması yüzünden kıyıya gelmiş olabilecekleri de belirtiliyor. Şarm Eşşeyh'teki köpekbalığı son bir hafta bir turistin ölümüne, enaz 4 turistin de yaralanmasına yolaçmıştı.

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