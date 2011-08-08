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KÖPEK YÜZÜNDEN KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI SİİRT (A.A)

08 Ağustos 2011 13:39

-KÖPEK YÜZÜNDEN KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI SİİRT (A.A) - 08.08.2011 - Siirt'te çoban köpeğinin saldırdığı kişi ile köpeğin sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Siirt Cezavinde infaz koruma memuru olarak görev yapan H.G, merkeze bağlı Aktaş köyü yakınlarında kendisine saldıran çoban köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen, çoban köpeğinin sahibi olduğu bildirilen Halil Gül (24), Ali Gül (32) ve Vasfettin Çelikbaş (24) ile H.G. arasında tartışma çıktı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.G, tabancayla Halil Gül, Ali Gül ile Vasfettin Çelikbaş'ı yaraladı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halil Gül müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali Gül ile Vasfettin Çelikbaş'ın tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi. Zanlı H.G'nin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

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