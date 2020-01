Köpek yüzünden çıkan komşu tartışmasında 100 kilo mama ile uzlaşıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, sokak köpekleri yüzünden tartıştığı komşusu Gülşah Kurt tarafından savcılığa şikayet edilen Süleyman Can, 100 kilo kedi ve köpek maması karşılığında uzlaşmayı kabul etti. Can, satın aldığı mamaları, evinde kedi ve köpek besleyen Kurt\'a teslim etti.

Gökpınar Mahallesi\'nde yaşayan emekli servis şoförü Süleyman Can, aynı sokaktaki evinde sokak hayvanlarına bakan Gülşah Kurt ile tartıştı. Köpekler yüzünden sokaktan geçemediğini iddia eden Can, Kurt\'a tepki gösterdi. Tartışma sonrası Gülşah Kurt, mahkemeye başvurdu. Denizli 1. Aile Mahkemesi\'nde açılan davada, Gülşah Kurt\'a 1 ay koruma kararı, Süleyman Can\'a ise 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. Bir süre sonra, iki komşu arasında sokak köpekleri yüzünden tekrar tartışma çıktı. Tartışma sonrası Kurt, komşusu Can\'dan, \'hakaret, taciz ve sokak hayvanlarına saldırı\' iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, iki komşuya uzlaşmalarını önerdi. Gülşah Kurt, uzlaşma şartı olarak komşusu Süleyman Kurt\'un evindeki sokak köpekleri ve kedileri için mama almasını istedi. Can da bu teklifi kabul etti. Süleyman Can, Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü olan 4 Ekim\'de, 6 çuval köpek maması, 6 paket de kedi maması alarak, Gülşah Kurt\'un evine teslim etti.

Ekmek almaya giderken sokakta köpeklerin saldırısına uğradığını ileri süren Süleyman Can, \"Uzaklaştırmaya çalışırken, köpeklere bakan kadın geldi. Ben de ona köpekleri bağlamasını söyledim. O da bana hakaret etti. Benim hakaret ettiğimi, köpeklere saldırdığımı iddia edip, polis çağırmış. 15 günde bir beni şikayet etmiş, hiçbir şey yapmadığım halde. Benim köpeklere saldırdığımı, hakaret ettiğimi, taciz ettiğimi iddia etmiş. Kendisi bana hakaret ediyor, tahrik ediyor. Hatta üzerine araba sürdüğümü bile söylemiş, ancak kamera kayıtlarında böyle bir olay bulunamadı. Yapmadığım şeylerle beni suçluyor. Bana el hareketleri yapıyor. En son yine şikayet etmiş, uzlaşmaya gittik. Benden 100 kilo köpek ve kedi maması istedi. Ben de uzlaşmada kabul ettim. Aldığım mamaları gidip, teslim ettim. Sonra yine beni tahrik etmek için geliyor \'Eşek gibi mama aldırdım\' diyor. Benim de hayvanlarım var. Ben de hayvanları seviyorum ama bu kadının yaptığı ticaret, benim aldığım mamaları satıyor\" dedi.

Gülşah Kurt ise komşusu Süleyman Can\'ın evinde baktığı sokak hayvanlarına saldırdığını iddia ederek, \"Önce baktığım hayvanlara saldırdı, sonra bana saldırmaya ve hakaret etmeye başladı. Ben de yasal hakkımı kullandım. Önce koruma kararı çıktı ardından kendisine uzaklaştırma verildi. Kararı ihlal ettiği için tekrar şikayetçi oldum. Uzlaşma heyetine gitmeyi kabul ettim. Kendisinden 150 kilogram mama istedim ancak 100 kilogramda anlaştık\" dedi.



